Решетова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Решетов Александр Петрович
Отец ребёнка: Решетов Петр Михеевич
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Решетов Петр Михеевич
Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Решетов Петр Михеевич
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Решетов Петр Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916