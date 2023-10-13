Решетова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетова Александра Андреевна

Решетова Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Решетов Александр Петрович

Отец ребёнка: Решетов Петр Михеевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Решетов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Решетов Петр Михеевич

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Решетов Иван Петрович

Отец ребёнка: Решетов Петр Михеевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Решетов Петр Михеевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетов Петр Михеевич

Смерть
После 1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close