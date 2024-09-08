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Сафонкин Сергей Гаврилов

Место рождения

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафонкин Гавриил

Мать: не указана

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1896

Дочь: (Сафонкина) Агрипина Сергевна

Мать ребёнка: Мария Е.

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф627 о278 д64
Работа или профессия
С 26.06.1898
прибилетный солдат
Рождение ребёнка
12.05.1901

Сын: Сафонкин Тихон Сергеев

Мать ребёнка: Мария Е.

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1905

Дочь: (Сафонкина) Дарья Сергеева

Мать ребёнка: Мария Е.

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф627 о278 д96
Смерть
Неизвестно

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