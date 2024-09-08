Сафонкин Сергей Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафонкин Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1896
Дочь: (Сафонкина) Агрипина Сергевна
Мать ребёнка: Мария Е.
ГАРО ф627 о278 д64
Работа или профессия
С 26.06.1898
прибилетный солдат
Рождение ребёнка
12.05.1901
Мать ребёнка: Мария Е.
Рождение ребёнка
09.03.1905
Дочь: (Сафонкина) Дарья Сергеева
Мать ребёнка: Мария Е.
ГАРО ф627 о278 д96
Смерть
Неизвестно