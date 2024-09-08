Мария Е.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1896
Дочь: (Сафонкина) Агрипина Сергевна
Отец ребёнка: Сафонкин Сергей Гаврилов
ГАРО ф627 о278 д64
Рождение ребёнка
12.05.1901
Отец ребёнка: Сафонкин Сергей Гаврилов
Рождение ребёнка
09.03.1905
Дочь: (Сафонкина) Дарья Сергеева
Отец ребёнка: Сафонкин Сергей Гаврилов
ГАРО ф627 о278 д96
Смерть
Неизвестно