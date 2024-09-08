Мария Е. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Е.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1896

Дочь: (Сафонкина) Агрипина Сергевна

Отец ребёнка: Сафонкин Сергей Гаврилов

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф627 о278 д64
Рождение ребёнка
12.05.1901

Сын: Сафонкин Тихон Сергеев

Отец ребёнка: Сафонкин Сергей Гаврилов

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1905

Дочь: (Сафонкина) Дарья Сергеева

Отец ребёнка: Сафонкин Сергей Гаврилов

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф627 о278 д96
Смерть
Неизвестно

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