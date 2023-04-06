Соколов Тимофей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Петухова Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Соколова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Соколова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Соколова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Соколов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Соколова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Соколова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Соколова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Соколова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно