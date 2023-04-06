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Соколов Тимофей Филиппович

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Петухова Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Соколова Анна Григорьевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Соколова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Соколова Анна Григорьевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Соколов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Григорьевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Соколова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Соколова Анна Григорьевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Соколов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Григорьевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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