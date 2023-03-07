Соколова Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Соколова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Соколов Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Соколов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Соколов Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Соколов Тимофей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно