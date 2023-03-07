Соколова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Анна Григорьевна

Соколова Анна Григорьевна

avatar

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Соколова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Соколов Тимофей Филиппович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Соколов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Соколов Тимофей Филиппович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Соколов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Соколов Тимофей Филиппович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Тимофей Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close