(Забахина) Софья
Место рождения
Дата рождения1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Забахинъ Фролъ Назаровъ
Мать: Забахина Прасковья
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Балакина Анна Васильева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Карманова Авдотья Васильева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Домна
Отец ребёнка: не указан