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(Забахина) Софья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Забахинъ Фролъ Назаровъ

Мать: Забахина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Балакина Анна Васильева

Отец ребёнка: не указан

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Карманова Авдотья Васильева

Отец ребёнка: не указан

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: не указан

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Домна

Отец ребёнка: не указан

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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