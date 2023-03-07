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Забахинъ Фролъ Назаровъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Назаръ Яковлевъ

Мать: Марфа Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Забахина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Забахинъ Василий

Мать ребёнка: Забахина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Забахина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Забахина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Забахинъ Матвей

Мать ребёнка: Забахина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забахина Прасковья

Смерть
1833
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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