Забахинъ Фролъ Назаровъ
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Назаръ Яковлевъ
Мать: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Забахина Прасковья
Рождение ребёнка
1799
Сын: Забахинъ Василий
Мать ребёнка: Забахина Прасковья
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Забахина Прасковья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Забахина Прасковья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Забахинъ Матвей
Мать ребёнка: Забахина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забахина Прасковья
Смерть
1833