Гурьянов Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гурьянов Василий Егорович
Мать ребёнка: Тимохина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Тимохина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьянова Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Тимохина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьянова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Тимохина Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимохина Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1983