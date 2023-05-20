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Гурьянов Егор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Гурьянов Петр Григорьевич

Мать: Крохина Мария Терентьевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гурьянов Василий Егорович

Мать ребёнка: Тимохина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Гурьянов Павел Егорович

Мать ребёнка: Тимохина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Тимохина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Тимохина Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимохина Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1983