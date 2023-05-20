Тимохина Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимохина Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гурьянов Василий Егорович

Отец ребёнка: Гурьянов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Гурьянов Павел Егорович

Отец ребёнка: Гурьянов Егор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Гурьянов Егор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Гурьянов Егор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Егор Петрович

Смерть
Неизвестно
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