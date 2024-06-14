Гурьянов Павел Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьянов Павел Егорович

Гурьянов Павел Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Гурьянов Егор Петрович

Мать: Тимохина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжакова Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжакова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжакова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжакова Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.