Гурьянов Павел Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Гурьянов Егор Петрович
Мать: Тимохина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Смерть
Неизвестно