Мокеева (Бешенцева) Полуферья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокеева (Бешенцева) Полуферья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1916

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1916

Отец: Мокеев Иван Евдоксеевич

Мать: Феактиста

Рождение ребёнка
20.12.1939

Сын: Беженцев (бешенцев) Геннадий (Ариан) Александрович

Отец ребёнка: Бешенцев Александр Лукич

СССР, Россия, Новосибирская область, город Барабинск
Рождение ребёнка
25.02.1954

Дочь: Бешенцева Любовь (Агафья) Александровна

Отец ребёнка: Бешенцев Александр Лукич

Рождение ребёнка
18.09.1955

Сын: Беженцев(бешенцев) Михаил Александрович

Отец ребёнка: Бешенцев Александр Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бешенцева Нина (Феактиста) Александровна

Отец ребёнка: Бешенцев Александр Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бешенцев Александр Лукич

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