Мокеева (Бешенцева) Полуферья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1916
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1916
Отец: Мокеев Иван Евдоксеевич
Мать: Феактиста
Рождение ребёнка
20.12.1939
Сын: Беженцев (бешенцев) Геннадий (Ариан) Александрович
Отец ребёнка: Бешенцев Александр Лукич
СССР, Россия, Новосибирская область, город Барабинск
Рождение ребёнка
25.02.1954
Дочь: Бешенцева Любовь (Агафья) Александровна
Отец ребёнка: Бешенцев Александр Лукич
Рождение ребёнка
18.09.1955
Сын: Беженцев(бешенцев) Михаил Александрович
Отец ребёнка: Бешенцев Александр Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бешенцева Нина (Феактиста) Александровна
Отец ребёнка: Бешенцев Александр Лукич
Бракосочетание
Неизвестно