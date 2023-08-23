Бешенцев Александр Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешенцев Александр Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешенцев Лука Долматович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1939

Сын: Беженцев (бешенцев) Геннадий (Ариан) Александрович

Мать ребёнка: Мокеева Полуферья Ивановна

СССР, Россия, Новосибирская область, город Барабинск
Рождение ребёнка
25.02.1954

Дочь: Бешенцева Любовь (Агафья) Александровна

Мать ребёнка: Мокеева Полуферья Ивановна

Рождение ребёнка
18.09.1955

Сын: Беженцев(бешенцев) Михаил Александрович

Мать ребёнка: Мокеева Полуферья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бешенцева Нина (Феактиста) Александровна

Мать ребёнка: Мокеева Полуферья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокеева Полуферья Ивановна