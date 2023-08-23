Бешенцев Александр Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бешенцев Лука Долматович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1939
Сын: Беженцев (бешенцев) Геннадий (Ариан) Александрович
Мать ребёнка: Мокеева Полуферья Ивановна
СССР, Россия, Новосибирская область, город Барабинск
Рождение ребёнка
25.02.1954
Дочь: Бешенцева Любовь (Агафья) Александровна
Мать ребёнка: Мокеева Полуферья Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1955
Сын: Беженцев(бешенцев) Михаил Александрович
Мать ребёнка: Мокеева Полуферья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бешенцева Нина (Феактиста) Александровна
Мать ребёнка: Мокеева Полуферья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно