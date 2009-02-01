Беженцев (Бешенцев) Геннадий (Ариан) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеженцев (Бешенцев) Геннадий (Ариан) Александрович

Беженцев (Бешенцев) Геннадий (Ариан) Александрович

Место рождения

СССР, Россия, Новосибирская область, город Барабинск

Дата рождения

20.12.1939

Дата смерти

01.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939

Отец: Бешенцев Александр Лукич

Мать: Бешенцева Полуферья Ивановна

СССР, Россия, Новосибирская область, город Барабинск
Рождение ребёнка
06.01.1965

Дочь: Зайцева Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Беженцева Тамара Егоровна

Россия, Томск
Рождение ребёнка
22.03.1971

Дочь: Беженцева Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Беженцева Тамара Егоровна

СССР, Томск
Рождение ребёнка
22.05.1992

Сын: Koepke (беженцев) Vanya (Иван) (Геннадьевич)

Мать ребёнка: Зинаида Алексеевна

Россия, Томск
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
01.02.2009
Томск, город Томск, Томская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close