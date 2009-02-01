Беженцев (Бешенцев) Геннадий (Ариан) Александрович
Место рожденияСССР, Россия, Новосибирская область, город Барабинск
Дата рождения20.12.1939
Дата смерти01.02.2009
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939
СССР, Россия, Новосибирская область, город Барабинск
Рождение ребёнка
06.01.1965
Дочь: Зайцева Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Беженцева Тамара Егоровна
Россия, Томск
Рождение ребёнка
22.03.1971
Дочь: Беженцева Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Беженцева Тамара Егоровна
СССР, Томск
Рождение ребёнка
22.05.1992
Сын: Koepke (беженцев) Vanya (Иван) (Геннадьевич)
Мать ребёнка: Зинаида Алексеевна
Россия, Томск
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.2009