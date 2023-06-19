Концевич Денис Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1972
Рождение ребёнка
26.11.2001
Дочь: Концевич Елизавета Денисовна
Мать ребёнка: Концевич Люция Салиховна
Рождение ребёнка
19.10.2004
Мать ребёнка: Концевич Люция Салиховна
Рождение ребёнка
14.01.2008
Дочь: Концевич Серафима Денисовна
Мать ребёнка: Концевич Люция Салиховна
Рождение ребёнка
27.10.2011
Сын: Концевич Николай Денисович
Мать ребёнка: Концевич Люция Салиховна