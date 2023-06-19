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Концевич Денис Николаевич

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

22.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1972

Отец: Концевич Николай Константинович

Мать: Концевич Галина Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.11.2001

Дочь: Концевич Елизавета Денисовна

Мать ребёнка: Концевич Люция Салиховна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.10.2004

Сын: Концевич Петр Денисович

Мать ребёнка: Концевич Люция Салиховна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.01.2008

Дочь: Концевич Серафима Денисовна

Мать ребёнка: Концевич Люция Салиховна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.10.2011

Сын: Концевич Николай Денисович

Мать ребёнка: Концевич Люция Салиховна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область