Концевич Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонцевич Николай Константинович

Концевич Николай Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1945

Отец: Концевич Константин Фомич

Мать: Островская Франчишка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Концевич Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Концевич (Евстигнеева) Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Концевич Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Концевич (Евстигнеева) Галина Петровна

Рождение ребёнка
22.11.1972

Сын: Концевич Денис Николаевич

Мать ребёнка: Концевич (Евстигнеева) Галина Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.07.1975

Сын: Концевич Эдуард Николаевич

Мать ребёнка: Концевич (Евстигнеева) Галина Петровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.