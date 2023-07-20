Концевич Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1945
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1945
Отец: Концевич Константин Фомич
Мать: Островская Франчишка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Концевич Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Концевич (Евстигнеева) Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Концевич Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Концевич (Евстигнеева) Галина Петровна
Рождение ребёнка
22.11.1972
Сын: Концевич Денис Николаевич
Мать ребёнка: Концевич (Евстигнеева) Галина Петровна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.07.1975
Сын: Концевич Эдуард Николаевич
Мать ребёнка: Концевич (Евстигнеева) Галина Петровна