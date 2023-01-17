Акилина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Марфа Евстафьевна

Отец ребёнка: Евстафий Козмич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1729

Сын: Тимофей Евстафиевич

Отец ребёнка: Евстафий Козмич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Мария Евстафьевна

Отец ребёнка: Евстафий Козмич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1731

Сын: Карп Евстафиевич

Отец ребёнка: Евстафий Козмич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Иван Евстафиевич

Отец ребёнка: Евстафий Козмич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Евдокия Евстафьевна

Отец ребёнка: Евстафий Козмич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафий Козмич

Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1769
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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