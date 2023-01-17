Акилина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Марфа Евстафьевна
Отец ребёнка: Евстафий Козмич
Рождение ребёнка
02.02.1729
Сын: Тимофей Евстафиевич
Отец ребёнка: Евстафий Козмич
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Мария Евстафьевна
Отец ребёнка: Евстафий Козмич
Рождение ребёнка
24.10.1731
Сын: Карп Евстафиевич
Отец ребёнка: Евстафий Козмич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Иван Евстафиевич
Отец ребёнка: Евстафий Козмич
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Евдокия Евстафьевна
Отец ребёнка: Евстафий Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстафий Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1769