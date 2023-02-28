Тимофей Евстафиевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1729
Отец: Евстафий Козмич
Мать: Акилина Сидоровна
Крещение
02.02.1729
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.08.1750
Жена: Дарья Ильинична
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753
Сын: Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1763
Сын: Савва Тимофеевич
Мать ребёнка: Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Дарья Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно