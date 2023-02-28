Тимофей Евстафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Евстафиевич

Тимофей Евстафиевич

avatar

Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.02.1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1729

Отец: Евстафий Козмич

Мать: Акилина Сидоровна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
02.02.1729
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.08.1750

Жена: Дарья Ильинична

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753

Сын: Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Дарья Ильинична

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Дарья Ильинична

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Савва Тимофеевич

Мать ребёнка: Дарья Ильинична

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Дарья Ильинична

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close