Караулова Шаруан
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1893
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Орынбасар
Отец ребёнка: Караулов Бейсембай
Казахстан
Рождение ребёнка
11.10.1931
Сын: Бейсембаев Нургали
Отец ребёнка: Караулов Бейсембай
к. Жана-Турмус, СКО
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балтабеков Темиргали
Отец ребёнка: Караулов Бейсембай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Караулов Бейсембай
Смерть
1942
Причина смерти: Рак гортани