Караулова Шаруан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караулова Шаруан

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1893

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Жумагул

Мать: Торка

Казахстан
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Орынбасар

Отец ребёнка: Караулов Бейсембай

Казахстан
Рождение ребёнка
11.10.1931

Сын: Бейсембаев Нургали

Отец ребёнка: Караулов Бейсембай

к. Жана-Турмус, СКО
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балтабеков Темиргали

Отец ребёнка: Караулов Бейсембай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караулов Бейсембай

Смерть
1942
Причина смерти: Рак гортани
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