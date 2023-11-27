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Караулов Бейсембай

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1865

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Караул

Мать: ?

Казахстан
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Орынбасар

Мать ребёнка: Караулова Шаруан

Казахстан
Рождение ребёнка
11.10.1931

Сын: Бейсембаев Нургали

Мать ребёнка: Караулова Шаруан

к. Жана-Турмус, СКО
Развод
Неизвестно

Жена: Улданай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахима

Мать ребёнка: Улданай

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улданай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балтабеков Темиргали

Мать ребёнка: Караулова Шаруан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караулова Шаруан

Смерть
Около 1938
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