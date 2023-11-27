Караулов Бейсембай
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1865
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Орынбасар
Мать ребёнка: Караулова Шаруан
Казахстан
Рождение ребёнка
11.10.1931
Сын: Бейсембаев Нургали
Мать ребёнка: Караулова Шаруан
к. Жана-Турмус, СКО
Развод
Неизвестно
Жена: Улданай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улданай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балтабеков Темиргали
Мать ребёнка: Караулова Шаруан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Караулова Шаруан
Смерть
Около 1938