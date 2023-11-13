Вакурова (Козлова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакурова Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Вакуров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакурова Анна Михайлова
Отец ребёнка: Вакуров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакуров Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Вакуров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакуров Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Вакуров Михаил
Рождение ребёнка
16.01.1943
Сын: Вакуров Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Вакуров Михаил
Смерть
Неизвестно