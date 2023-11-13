Вакурова (Козлова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВакурова (Козлова) Марфа

Вакурова (Козлова) Марфа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакурова Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Вакуров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакурова Анна Михайлова

Отец ребёнка: Вакуров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакуров Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Вакуров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакуров Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Вакуров Михаил

Рождение ребёнка
16.01.1943

Сын: Вакуров Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Вакуров Михаил

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.