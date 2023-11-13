Вакуров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВакуров Михаил

Вакуров Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1943

Сын: Вакуров Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Вакурова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакурова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Вакурова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакурова Анна Михайлова

Мать ребёнка: Вакурова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакуров Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Вакурова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакуров Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Вакурова Марфа

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close