Вакуров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1943
Сын: Вакуров Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Вакурова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакурова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Вакурова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакурова Анна Михайлова
Мать ребёнка: Вакурова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакуров Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Вакурова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакуров Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Вакурова Марфа
Смерть
Неизвестно