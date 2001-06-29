Вакуров Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВакуров Анатолий Михайлович

Вакуров Анатолий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1943

Дата смерти

29.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1943

Отец: Вакуров Михаил

Мать: Вакурова Марфа

Рождение ребёнка
22.08.1967

Дочь: Демильханова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Вакурова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.04.1971

Дочь: Мухина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Вакурова Александра Фёдоровна

Смерть
29.06.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close