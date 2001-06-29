Вакуров Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1943
Дата смерти29.06.2001
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1943
Отец: Вакуров Михаил
Мать: Вакурова Марфа
Рождение ребёнка
22.08.1967
Дочь: Демильханова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Вакурова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.04.1971
Дочь: Мухина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Вакурова Александра Фёдоровна
Смерть
29.06.2001