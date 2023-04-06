Чарочкина (Стиненко) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1880
Рождение ребёнка
21.06.1881
Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
28.12.1883
Дочь: Мамошина Мелания Михайловна
Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
14.06.1886
Сын: Чарочкин Елисей Михайлович
Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
24.02.1889
Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
21.03.1892
Сын: Чарочкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
03.07.1894
Сын: Чарочкин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
12.03.1898
Сын: Чарочкин Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
15.12.1900
Дочь: Виноградова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно