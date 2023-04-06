Чарочкина (Стиненко) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарочкина (Стиненко) Анна Васильевна

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
20.01.1880

Муж: Чарочкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
21.06.1881

Сын: Чарочкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
28.12.1883

Дочь: Мамошина Мелания Михайловна

Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
14.06.1886

Сын: Чарочкин Елисей Михайлович

Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
24.02.1889

Сын: Чарочкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
21.03.1892

Сын: Чарочкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
03.07.1894

Сын: Чарочкин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
12.03.1898

Сын: Чарочкин Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
15.12.1900

Дочь: Виноградова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чарочкин Михаил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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