село Кибинцы, село Кибинцы, Полтавська область (на 2018) — Familio

Кибинцы

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
3077Кибинцы, с. вл. и казач.при протоке Тарапуньке и прудах.1114301886941Церквей православных 2. Заводов 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Кибинская волость
659. Кибинцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Харпачке, дворов 258, жителей 2300, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь правосл Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Кибинская волость
1.0Кибинцы селоКибинское козаков1216016172765475521099
1.0Кибинцы селоКибинское казенных крестьян1217151425648104
1.0Кибинцы селоКибинское крестьян собственников1224529765428398321671

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18806Кибинціселоцентр сільської радир-н Миргородськийсільрада Кибинська
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