Кибинцы
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3077Кибинцы, с. вл. и казач.при протоке Тарапуньке и прудах.1114301886941Церквей православных 2. Заводов 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
659. Кибинцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Харпачке, дворов 258, жителей 2300, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь правосл Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Кибинцы селоКибинское козаков—1216016172765475521099
1.0Кибинцы селоКибинское казенных крестьян—1217151425648104
1.0Кибинцы селоКибинское крестьян собственников—1224529765428398321671
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18806Кибинціселоцентр сільської радир-н Миргородськийсільрада Кибинська