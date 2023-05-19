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Чарочкин Александр Михайлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

03.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1894

Отец: Чарочкин Михаил Федорович

Мать: Чарочкина Анна Васильевна

Бракосочетание
12.11.1917

Жена: Чарочкина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1918

Дочь: Таисия Александровна

Мать ребёнка: Чарочкина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1921

Сын: Чарочкин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Чарочкина Агафья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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