Чарочкин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1894
Бракосочетание
12.11.1917
Рождение ребёнка
15.10.1918
Дочь: Таисия Александровна
Мать ребёнка: Чарочкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1921
Сын: Чарочкин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Чарочкина Агафья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно