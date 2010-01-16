Смирнов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1905
Дата смерти02.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1932
Сын: Смирнов Георгий (Жорж) Сергеевич
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.08.1993
Похороны
Неизвестно
Буйское Троицкое кладбище (Бараново)