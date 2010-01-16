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Смирнов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1905

Дата смерти

02.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1932

Сын: Смирнов Георгий (Жорж) Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.08.1993
Похороны
Неизвестно
Буйское Троицкое кладбище (Бараново)
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