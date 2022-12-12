Смирнова (Беляева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Беляева) Мария Ивановна

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Место рождения

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд

Дата рождения

19.02.1908

Дата смерти

07.02.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1905 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1908

Отец: Беляев Иван

Мать: Елизавета

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1932

Сын: Смирнов Георгий (Жорж) Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Сергей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.02.1994
Похороны
Неизвестно
Буйское Троицкое кладбище (Бараново)
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