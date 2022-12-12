Смирнова (Беляева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.02.1908
Дата смерти07.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1908
Отец: Беляев Иван
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
19.06.1932
Сын: Смирнов Георгий (Жорж) Сергеевич
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.02.1994
Похороны
Неизвестно
Буйское Троицкое кладбище (Бараново)