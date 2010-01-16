Смирнов Георгий (Жорж) Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Георгий (Жорж) Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1932

Дата смерти

16.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1932

Отец: Смирнов Сергей Иванович

Мать: Смирнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.2010
Похороны
Неизвестно
Буйское Троицкое кладбище (Бараново)
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