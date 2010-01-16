Смирнов Георгий (Жорж) Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1932
Дата смерти16.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1932
Отец: Смирнов Сергей Иванович
Мать: Смирнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.2010
Похороны
Неизвестно
Буйское Троицкое кладбище (Бараново)