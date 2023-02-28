Ксения (Прохорова)
Место рождения
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.10.1801
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.11.1802
Сын: Кулевич Сергеев
Отец ребёнка: Кулевич Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марфа Сергеева
Отец ребёнка: Кулевич Сергей Иванов
Рождение ребёнка
19.08.1806
Отец ребёнка: Кулевич Сергей Иванов
Рождение ребёнка
16.06.1809
Отец ребёнка: Кулевич Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Фёдор Сергеев
Отец ребёнка: Кулевич Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Екатерина Сергеева
Отец ребёнка: Кулевич Сергей Иванов
Смерть
Неизвестно