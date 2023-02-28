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Ксения (Прохорова)

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: ?

Мать: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.10.1801

Муж: Кулевич Сергей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.11.1802

Сын: Кулевич Сергеев

Отец ребёнка: Кулевич Сергей Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марфа Сергеева

Отец ребёнка: Кулевич Сергей Иванов

Рождение ребёнка
19.08.1806

Сын: Кулевич Деомид Сергеев

Отец ребёнка: Кулевич Сергей Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1809

Сын: Кулевич Илларион Сергеев

Отец ребёнка: Кулевич Сергей Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Фёдор Сергеев

Отец ребёнка: Кулевич Сергей Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Екатерина Сергеева

Отец ребёнка: Кулевич Сергей Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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