Войняк Кодрат
Место рожденияБессарабская губ., Хотинский уезд, Романкоуцкая вол., с. Молодово
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бессарабская губ., Хотинский уезд, Романкоуцкая вол., с. Молодово
Рождение ребёнка
20.01.1897 ст.
Сын: Войняк Григорий
Мать ребёнка: Войняк Евдокия
Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Смерть
Неизвестно