Войняк Кодрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войняк Кодрат

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Место рождения

Бессарабская губ., Хотинский уезд, Романкоуцкая вол., с. Молодово

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЯ
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Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бессарабская губ., Хотинский уезд, Романкоуцкая вол., с. Молодово
Рождение ребёнка
20.01.1897 ст.

Сын: Войняк Григорий

Мать ребёнка: Войняк Евдокия

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Смерть
Неизвестно
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