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Войняк Иосиф Николаевич

Место рождения

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

21.01.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Войняк Николай Иванович

Мать: Войняк Пелагия Семеновна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Войняк Пелагия Иосифовна

Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Якубенко Дарья Иосифовна

Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Войняк Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Войняк Кондрат Иосифович

Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Войняк Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Тихоход Параскева Иосифовна

Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Войняк Степан Иосифович

Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1881 ст.

Дочь: Войняк Евфимия Иосифовна

Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Бракосочетание
02.05.1882 ст.

Жена: Подлисна Евдокия Ивановна

Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.

Сын: Войняк Иван Иосифович

Мать ребёнка: Подлисна Евдокия Ивановна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1885 ст.

Дочь: Юрчак Матрона Иосифовна

Мать ребёнка: Подлисна Евдокия Ивановна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войняк Евдокия Георгиевна

Смерть
21.01.1907 ст.
Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
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