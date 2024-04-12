Войняк Иосиф Николаевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти21.01.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Войняк Николай Иванович
Мать: Войняк Пелагия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Войняк Пелагия Иосифовна
Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Якубенко Дарья Иосифовна
Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Войняк Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Войняк Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Тихоход Параскева Иосифовна
Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
29.07.1881 ст.
Дочь: Войняк Евфимия Иосифовна
Мать ребёнка: Войняк Евдокия Георгиевна
Бракосочетание
02.05.1882 ст.
Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.
Мать ребёнка: Подлисна Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1885 ст.
Дочь: Юрчак Матрона Иосифовна
Мать ребёнка: Подлисна Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1907 ст.