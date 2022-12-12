Войняк Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войняк Григорий

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Место рождения

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния

Дата рождения

20.01.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1897 ст.

Отец: Войняк Кодрат

Мать: Войняк Евдокия

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Бержак Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Войняк Мария

Нижние Буздуганы
Рождение ребёнка
08.02.1931

Сын: Войняк Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Войняк Мария

Нижние Буздуганы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войняк Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войняк Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Нижние Буздуганы
Смерть
Неизвестно
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