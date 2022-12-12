Войняк Григорий
Место рождения
Дата рождения20.01.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1897 ст.
Отец: Войняк Кодрат
Мать: Войняк Евдокия
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Бержак Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Войняк Мария
Нижние Буздуганы
Рождение ребёнка
08.02.1931
Сын: Войняк Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Войняк Мария
Нижние Буздуганы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войняк Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войняк Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Нижние Буздуганы
Смерть
Неизвестно