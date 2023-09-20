(Войтюк) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Войтюк Кузьма
Отец ребёнка: Войтюк Архип
Глезно, Житомирська область
д. Глезно Бердичевской вол. Новоградволынского уезда Волынской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войтюк Денис
Отец ребёнка: Войтюк Архип
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войтюк Никита
Отец ребёнка: Войтюк Архип
Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Войтюк Архип