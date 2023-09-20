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(Войтюк) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1887 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Войтюк Кузьма

Отец ребёнка: Войтюк Архип

Глезно, Житомирська область
д. Глезно Бердичевской вол. Новоградволынского уезда Волынской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войтюк Денис

Отец ребёнка: Войтюк Архип

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войтюк Никита

Отец ребёнка: Войтюк Архип

Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтюк Архип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтюк Архип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтюк Архип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Войтюк Архип

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