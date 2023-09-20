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Войтюк Кузьма

Место рождения

Глезно, Житомирська область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1891 г.р.

Дети

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1915 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Войтюк Архип

Мать: (Войтюк) ?

Глезно, Житомирська область
д. Глезно Бердичевской вол. Новоградволынского уезда Волынской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Род. в 1887 в д. Глезно Бердичевской вол. Новоградволынского уезда Волынской губ. Проживал в с. с. Волынка Волынского с/с Боготольского р-на Ачинского округа. Образование сельская школа. Занимался сел... Показать все
Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафья

Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Войтюк Леонид

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафья

Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафья

Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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