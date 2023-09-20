Войтюк Денис
Место рожденияСССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Войтюк Архип
Мать: (Войтюк) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фотиния Даниловна
Военная награда
1904
Георгиевский кавалер
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
09.10.1911
Сын: Войтюк Иван
Мать ребёнка: Фотиния Даниловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Войтюк) Анастасия
Мать ребёнка: Фотиния Даниловна
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
1920
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно