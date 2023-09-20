Войтюк Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтюк Денис

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Место рождения

СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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1911 г.р.
1913 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Войтюк Архип

Мать: (Войтюк) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фотиния Даниловна

Военная награда
1904
Георгиевский кавалер
Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фотиния Даниловна

Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.10.1911

Сын: Войтюк Иван

Мать ребёнка: Фотиния Даниловна

Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Войтюк) Анастасия

Мать ребёнка: Фотиния Даниловна

Рождение ребёнка
1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фотиния Даниловна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фотиния Даниловна

Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

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