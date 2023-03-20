Шиловская Акилина Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шиловский Алексей Степанович
Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов
починок Поникшонский
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анастасия Степанова
Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов
починок Поникшонский
Рождение ребёнка
03.05.1901
Дочь: Ирина Степанова
Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов
починок Поникшонский
Рождение ребёнка
01.11.1903
Сын: Шиловский Филипп Степанович
Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов
починок Поникшонский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно