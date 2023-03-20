Шиловская Акилина Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиловская Акилина Димитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шиловский Алексей Степанович

Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов

починок Поникшонский
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анастасия Степанова

Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов

починок Поникшонский
Рождение ребёнка
03.05.1901

Дочь: Ирина Степанова

Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов

починок Поникшонский
Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Шиловский Филипп Степанович

Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов

починок Поникшонский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиловский Степан Родионов

Смерть
Неизвестно
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