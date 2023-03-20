Шиловский Филипп Степанович
мужской, родился 01.11.1903, Поникшонга
умер 26.05.1940, починок Поникшонский
МатьШиловская Акилина Димитриевна1859 г.р.
ОтецШиловский Степан Родионов1841 г.р.
Супруги
Шиловская (Маслова) Мария Савельевна18.07.1900 г.р.
Дети
(Шиловская) Анна Филипповна14.07.1924 г.р.
Шиловский Николай Филиппович09.05.1927 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1924
Дочь: (Шиловская) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Шиловская (Маслова) Мария Савельевна
починок Поникшонский
Рождение ребёнка
09.05.1927
Сын: Шиловский Николай Филиппович
Мать ребёнка: Шиловская (Маслова) Мария Савельевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Смолина (Шиловская) Клавдия Филипповна
Мать ребёнка: Шиловская (Маслова) Мария Савельевна
починок Поникшонский
Рождение ребёнка
20.10.1934
Сын: Шиловский Аркадий Филиппович
Мать ребёнка: Шиловская (Маслова) Мария Савельевна
починок Поникшонский
Смерть
26.05.1940
починок Поникшонский