Шиловский Филипп Степанович 01.11.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Шиловский Филипп Степанович

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 01.11.1903, Поникшонга

умер 26.05.1940, починок Поникшонский

Мать
Шиловская Акилина Димитриевна1859 г.р.
Отец
Шиловский Степан Родионов1841 г.р.
Супруги
Шиловская (Маслова) Мария Савельевна18.07.1900 г.р.
Дети
(Шиловская) Анна Филипповна14.07.1924 г.р.
Шиловский Николай Филиппович09.05.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1903

Отец: Шиловский Степан Родионов

Мать: Шиловская Акилина Димитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиловская (Маслова) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
14.07.1924

Дочь: (Шиловская) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Шиловская (Маслова) Мария Савельевна

починок Поникшонский

Рождение ребёнка
09.05.1927

Сын: Шиловский Николай Филиппович

Мать ребёнка: Шиловская (Маслова) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Смолина (Шиловская) Клавдия Филипповна

Мать ребёнка: Шиловская (Маслова) Мария Савельевна

починок Поникшонский

Рождение ребёнка
20.10.1934

Сын: Шиловский Аркадий Филиппович

Мать ребёнка: Шиловская (Маслова) Мария Савельевна

починок Поникшонский

Смерть
26.05.1940
починок Поникшонский

Причина смерти: рак желудка

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