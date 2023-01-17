Садокова Вера Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Садоков Константин Иванович
Отец ребёнка: Садоков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Садокова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Садоков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Садокова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Садоков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Садоков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Садоков Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно