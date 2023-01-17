Садокова Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадокова Вера Григорьевна

Садокова Вера Григорьевна

avatar

Место рождения

Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Садоков Константин Иванович

Отец ребёнка: Садоков Иван Андреевич

Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Садокова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Садоков Иван Андреевич

Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Садокова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Садоков Иван Андреевич

Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Садоков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Садоков Иван Андреевич

Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Садоков Платон Иванович

Отец ребёнка: Садоков Иван Андреевич

Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садоков Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close