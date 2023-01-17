Садоков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1821
Поступил в штат на вакантное место священника к Николаевской Каргачевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Садоков Константин Иванович
Мать ребёнка: Садокова Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Садокова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Садокова Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Садокова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Садокова Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Садокова Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Садокова Вера Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно