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Садоков Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1821
Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Поступил в штат на вакантное место священника к Николаевской Каргачевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Садоков Константин Иванович

Мать ребёнка: Садокова Вера Григорьевна

Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Садокова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Садокова Вера Григорьевна

Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Садокова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Садокова Вера Григорьевна

Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Садоков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Садокова Вера Григорьевна

Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Садоков Платон Иванович

Мать ребёнка: Садокова Вера Григорьевна

Николаевский-Каргачевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садокова Вера Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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