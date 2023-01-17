Бусел (Надольная) Матрена Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел (Надольная) Матрена Феофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Надольный Феофан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1911

Муж: Бусел Иван Иванович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
17.10.1912

Дочь: Харитона Ивановна

Отец ребёнка: Бусел Иван Иванович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
28.07.1915

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Бусел Иван Иванович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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