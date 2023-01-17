Бусел (Надольная) Матрена Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Надольный Феофан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1911
Муж: Бусел Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1912
Дочь: Харитона Ивановна
Отец ребёнка: Бусел Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1915
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Бусел Иван Иванович
Смерть
Неизвестно