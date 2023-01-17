Бусел Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Бусел Иван Фомич
Мать: Бусел Фекла Яковлевна
Бракосочетание
04.02.1911
Жена: Бусел Матрена Феофановна
Рождение ребёнка
17.10.1912
Дочь: Харитона Ивановна
Мать ребёнка: Бусел Матрена Феофановна
Рождение ребёнка
28.07.1915
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Бусел Матрена Феофановна
Смерть
Неизвестно