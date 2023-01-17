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Бусел Иван Иванович

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Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Бусел Иван Фомич

Мать: Бусел Фекла Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
04.02.1911

Жена: Бусел Матрена Феофановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
17.10.1912

Дочь: Харитона Ивановна

Мать ребёнка: Бусел Матрена Феофановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
28.07.1915

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Бусел Матрена Феофановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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