Löwenhagen (Kobylina) Nadejda Vasilievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Löwenhagen (Kobylina) Nadejda Vasilievna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1818

Дата смерти

28.07.1901

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1818

Отец: Кобылин Василий

Мать: Кобылинa Eкатерина Федотовна

Бракосочетание
26.04.1836

Муж: не указан

Бракосочетание
27.07.1841

Муж: не указан

Смерть
28.07.1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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