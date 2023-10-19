Löwenhagen (Kobylina) Nadejda Vasilievna
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1818
Дата смерти28.07.1901
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1818
Отец: Кобылин Василий
Бракосочетание
26.04.1836
Муж: не указан
Бракосочетание
27.07.1841
Муж: не указан
Смерть
28.07.1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва