Кобылин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобылин N.N.
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кобылин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Кобылинa Eкатерина Федотовна
Рождение ребёнка
03.08.1818
Дочь: Löwenhagen Nadejda Vasilievna
Мать ребёнка: Кобылинa Eкатерина Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Путятина Aleksandra Васильевна
Мать ребёнка: Кобылинa Eкатерина Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобылин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кобылинa Eкатерина Федотовна
Работа или профессия
Неизвестно
полковник Василий Александрович Сухово-Кобылин (1782 — 1873)
Смерть
До 1829