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Кобылин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобылин N.N.

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кобылин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Кобылинa Eкатерина Федотовна

Рождение ребёнка
03.08.1818

Дочь: Löwenhagen Nadejda Vasilievna

Мать ребёнка: Кобылинa Eкатерина Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путятина Aleksandra Васильевна

Мать ребёнка: Кобылинa Eкатерина Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобылин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кобылинa Eкатерина Федотовна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник Василий Александрович Сухово-Кобылин (1782 — 1873)
Смерть
До 1829
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