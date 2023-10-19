Кобылинa (Клокачева) Eкатерина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кобылин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Кобылин Василий
Рождение ребёнка
03.08.1818
Дочь: Löwenhagen Nadejda Vasilievna
Отец ребёнка: Кобылин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Путятина Aleksandra Васильевна
Отец ребёнка: Кобылин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобылин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кобылин Василий
Работа или профессия
Неизвестно
новгородская помещица
Смерть
1871