Кобылинa (Клокачева) Eкатерина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылинa (Клокачева) Eкатерина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кобылин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кобылин Василий

Рождение ребёнка
03.08.1818

Дочь: Löwenhagen Nadejda Vasilievna

Отец ребёнка: Кобылин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путятина Aleksandra Васильевна

Отец ребёнка: Кобылин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобылин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кобылин Василий

Работа или профессия
Неизвестно
новгородская помещица
Смерть
1871
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