Ильина (Мартынюк) Марина
Место рождения
Дата рождения23.11.1947
Дата смерти13.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1947
Отец: Мартынюк Алексей
Мать: Мартынюк Александра
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
13.08.2015