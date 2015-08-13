Ильина (Мартынюк) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Мартынюк) Марина

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.11.1947

Дата смерти

13.08.2015

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1947

Отец: Мартынюк Алексей

Мать: Мартынюк Александра

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.08.2015
Москва, город федерального значения Москва
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