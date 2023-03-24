Клименко Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1947

Отец: Клименко Александр Евдокимович

Мать: Клименко Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
03.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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