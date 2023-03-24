Клименко (Волгина) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко (Волгина) Мария Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1947

Сын: Клименко Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Клименко Александр Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клименко Александр Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Александр Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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