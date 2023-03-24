Клименко (Волгина) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1947
Сын: Клименко Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Клименко Александр Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клименко Александр Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно