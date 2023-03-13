Малоземова Агрофена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалоземова Агрофена Яковлева

Малоземова Агрофена Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Улита

Отец ребёнка: Малоземовъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Малоземовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Малоземовъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Малоземовъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Малоземовъ Илья

Отец ребёнка: Малоземовъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Малоземовъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Малоземовъ Алексѣй

Отец ребёнка: Малоземовъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малоземовъ Григорий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close