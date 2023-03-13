Малоземова Агрофена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Улита
Отец ребёнка: Малоземовъ Григорий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Малоземовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Малоземовъ Григорий
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Малоземовъ Григорий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Малоземовъ Илья
Отец ребёнка: Малоземовъ Григорий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Малоземовъ Григорий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Малоземовъ Алексѣй
Отец ребёнка: Малоземовъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малоземовъ Григорий