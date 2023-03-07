Малоземовъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Малоземовъ Григорий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Малоземовъ Еѵѳимъ
Мать ребёнка: Малоземова Домна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Чильдинова Варвара
Мать ребёнка: Малоземова Домна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Малоземовъ Кириллъ
Мать ребёнка: Малоземова Домна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Малоземова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малоземова Домна
Смерть
1839