Малоземовъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малоземовъ Дмитрий

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Малоземовъ Григорий

Мать: Малоземова Агрофена Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Малоземовъ Еѵѳимъ

Мать ребёнка: Малоземова Домна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Чильдинова Варвара

Мать ребёнка: Малоземова Домна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Малоземовъ Кириллъ

Мать ребёнка: Малоземова Домна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Малоземова Домна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малоземова Домна

Смерть
1839
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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