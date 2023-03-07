Малоземовъ Алексѣй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малоземовъ Алексѣй

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Малоземовъ Григорий

Мать: Малоземова Агрофена Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Багрякова Еѵгенія

Мать ребёнка: Малоземова Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Малоземовъ Семенъ

Мать ребёнка: Малоземова Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Малоземовъ Александръ

Мать ребёнка: Малоземова Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Малоземова Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малоземова Пелагѣя

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