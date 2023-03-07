Малоземовъ Алексѣй
Место рождения
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Малоземовъ Григорий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Багрякова Еѵгенія
Мать ребёнка: Малоземова Пелагѣя
Рождение ребёнка
1849
Сын: Малоземовъ Семенъ
Мать ребёнка: Малоземова Пелагѣя
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Малоземова Пелагѣя
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Малоземова Пелагѣя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малоземова Пелагѣя